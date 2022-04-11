Мишустин предупредил о риске возникновения сложностей с доставкой лекарств

«Из-за внешнего давления на нашу страну и нарушения логистических цепочек могут возникнуть объективные трудности с поставками. Мы принимаем меры, чтобы нужные людям препараты были доступны, прежде всего, помогаем нашим компаниям, которые способны обеспечить собственное производство», — сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что «правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьютеров такой продукции и аптечных сетей».
«Все они смогут получить независимые банковские гарантии с льготной ставкой комиссии. Для предприятий она составит один процент. А банкам будет компенсироваться до двух процентов», — сказал премьер.
Он добавил, что подписано постановление правительства, которое устанавливает правила возмещения кредитным организациям таких расходов.
Механизм независимых гарантий, по его словам, позволяет защитить участников сделок.
«Если компании не могут в силу каких-либо причин выполнить обязательства по контрактам, проще говоря, у них нет возможности рассчитаться, то поставщик получит средства от банка», — уточнил Мишустин.