Лавров: операция на Украине призвана положить конец доминированию США в мире

«Наша специальная военная операция призвана положить конец безоглядному расширению и безоглядному курсу на полное доминирование США и под ними остальных западных стран на международной арене», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, доминирование США грубо нарушает нормы международного права и выстраивается по «неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю».
Лавров добавил, что заявление главы дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля о военном решении конфликта на Украине является чем-то «из ряда вон выходящим». Он пообещал, что в ближайшие дни МИД РФ подробно обсудит слова Борреля в своих документах.
Ранее Боррель подтвердил стремление ЕС к силовому урегулированию конфликта и расширению военной помощи Киеву. «Эта война будет выиграна на поле боя», — написал Боррель в Twitter после поездки в Киев с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, сообщил о готовности Евросоюза выделить дополнительные 500 млн евро на военное оборудование для Украины.
Заявление Борреля раскритиковала представитель российского МИДа Мария Захарова, назвав Евросоюз «отделом экономических сношений НАТО».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.