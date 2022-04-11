Хорватия вышлет 24 сотрудника посольства России

6 апреля министр иностранных и европейских дел страны Гордан Грлич-Радман заявил, что Хорватия намерена выслать из страны часть российских дипломатов в знак солидарности с НАТО и Евросоюзом.
Европейские страны в последние дни высылают десятки российских дипломатов. О таком решении с конца марта объявили в том числе Латвия, Эстония, Словения, Португалия, Норвегия, Румыния, Франция, Чехия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Италия, Дания, Германия, Греция, Австрия.
Кроме того, ЕС объявил персонами нон грата ряд сотрудников постпредства России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в последние десятилетия западные государства используют объявление российских дипломатов персонами нон грата в качестве информационно-политической атаки. По ее словам, странам Запада следует продемонстрировать «некую кучность своих действий», которую они называют солидарностью. В то же время, в Норвегии,
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль негативно относится к высылке странами Евросоюза российских дипломатов. По его мнению, это недальновидный шаг, который осложнит общение стран и приведет к ответным шагам.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.