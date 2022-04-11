Путин и Нехаммер проводят переговоры

«Встреча уже идет», — сказал собеседник агентства. Собеседники встречаются в подмосковной резиденции Путина, по просьбе австрийской стороны переговоры идут в закрытом режиме.
Как ранее сообщил МИД Австрии, на встрече не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.
По данным Пескова, главной темой встречи станет ситуация вокруг Украины, но нельзя исключать, что Путин и Нехаммер обсудят и газовые вопросы, «потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны».
Нехаммер приехал в Москву накануне. В субботу он посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.