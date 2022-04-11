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16:44 (мск), источник: © РИА Новости

Путин и Нехаммер проводят переговоры

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер проводят переговоры, в ходе которых, как ожидается, будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Встреча уже идет», — сказал собеседник агентства. Собеседники встречаются в подмосковной резиденции Путина, по просьбе австрийской стороны переговоры идут в закрытом режиме.

Как ранее сообщил МИД Австрии, на встрече не будет журналистов, пресс-конференции по итогам не предусмотрено.

По данным Пескова, главной темой встречи станет ситуация вокруг Украины, но нельзя исключать, что Путин и Нехаммер обсудят и газовые вопросы, «потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны».

Нехаммер приехал в Москву накануне. В субботу он посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.

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