Встреча Путина и канцлера Австрии в Ново-Огареве завершилась

«Да. Встреча завершилась», — сказал он. При этом представитель Кремля не уточнил, сколько продлился разговор президента и канцлера.
Это был первый контакт лидеров двух стран с момента вступления Нехаммера в должность в конце прошлого года. Канцлер Австрии также стал первым лидером входящей в Евросоюз страны, который нанес визит в Россию с момента начала 24 февраля специальной военной операции на Украине.
Как сообщал ранее Песков, «главной темой будет положение дел вокруг Украины, но, с другой стороны, и газовые дела — их обсуждение тоже нельзя исключать, потому что это тема весьма и весьма актуальная для австрийской стороны». Песков добавил, что беседа была запланирована в закрытом режиме, протокольной съемки и заявлений для прессы не предусмотрено. Представитель Кремля пояснил, что закрытый формат был выбран по инициативе австрийской стороны.
При этом источник, знакомый с планом поездки Нехаммера в РФ, заявил ТАСС, что канцлер по итогам переговоров с Путиным планирует сделать заявление для международной прессы по видеосвязи в посольстве Австрии в Москве.
Ранее Нехаммер написал на своей странице в Twitter, что он проинформировал об инициативе встретиться с Путиным главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Евросовета Шарля Мишеля, канцлера ФРГ Олафа Шольца, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, Австрия нейтральна в военном отношении, но у нее есть четкая позиция по поводу действий России на Украине.
Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Среди требований Москвы — демилитаризация и денацификация Украины, нейтральный и безъядерный статус этого государства, признание российской принадлежности Крыма и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
С 28 февраля ведутся российско-украинские переговоры, делегацию РФ на них возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Несколько встреч состоялось в Белоруссии, затем стороны продолжили общение по видеосвязи. 29 марта очный раунд переговоров прошел в Стамбуле.