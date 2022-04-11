Путин поручил представить идеи по допиндексации зарплат и пенсий

Кроме того, кабмину поручено представить меры по повышению минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума. Путин постановил представить идеи к 20 апреля.
До конца года президент также поручил правительству обеспечить внесение в законодательство изменений, связанных с установлением «особого порядка нуждаемости семей», где есть россияне, лишившиеся с 1 марта работы и признанные безработными.
Кабмин также обязан в эти сроки повысить доступность мер соцподдержки для тех семей с детьми, чей доход «существенно снизился» после 1 марта.
Заседание прошло в середине марта. Помимо Путина и членов правительства в нем приняли участие главы российских субъектов и полномочные представители президента. Глава государства попросил в короткие сроки изучить эффективность принятых мер по поддержке тех, кто лишился работы. Эти меры, отметил он, следует расширять.
«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат. Подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства», — сказал президент.
В конце марта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал РБК, что вопрос доиндексации пенсий поднимался на встрече с премьером Михаилом Мишустиным, у правительства есть полномочия для соответствующих мер. «Исходя из того, что сегодня происходит на рынке, правительство этой мерой обязательно воспользуется», — добавил депутат.
Тогда же депутат Светлана Бессараб, входящая в комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заявила, что дополнительную индексацию планируется провести в ближайшие три месяца. По ее словам, средства возьмут из резервного фонда правительства, на эти цели также направят деньги, которые удастся сэкономить после выхода из пенсионного соглашения со странами СНГ. В пресс-службе Минтруда говорили, что на повышение социальных пенсий власти намерены потратить 33,7 млрд руб. из федерального бюджета.