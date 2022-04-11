Ученые впервые запечатлели на видео, как кальмары меняют окрас О необычной способности узнали практически случайно
Фоторепортажи
7Переговоры России и Украины
29Скончался Владимир Жириновский
20:23 (мск), источник: ТАСС

Полянский заявил, что в Одессе замечены военные Украины, переодетые в форму России

ООН, 11 апреля. /ТАСС/. Украинские военные, переодетые в российскую форму с целью провокации, были замечены в Одессе. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Источник: AP 2022

«Не могу не сказать о сообщениях от одесситов о том, что в городе в большом количестве замечены бойцы ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. ТАСС), переодетые в российскую военную форму. Похоже, что в этом городе также готовится масштабная и кровавая провокация, точнее, операция под чужим флагом, — обратил внимание дипломат. — Коллеги, не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали».

«Уже осуществленные и планирующиеся провокации в сочетании со ставшей уже нарицательной практикой использования националистами мирного населения в качестве “живого щита” поражают бесчеловечным отношением к судьбам народа Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении украинскими нацистами нормами морали и международного гуманитарного права, — сказал Полянский. — Россия, как мы неоднократно говорили, с мирным украинским населением не воюет».

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он неоднократно подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, цель заключается в демилитаризации и денацификации страны, борьбе с боевиками националистических вооруженных формирований, которые несут прямую ответственность за геноцид в Донбассе.

Следите за развитием темы Военная операция на Украине
 Страны, уже выразившие согласие платить за газ в рублях
Чем перевод расчетов за экспорт на рубли грозит самой России
Военная операция на Украине
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
МИД РФ заявил, что доказательства вины ВСУ в обстреле Краматорска налицо
Кремль понадеялся на скорое завершение спецоперации
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь