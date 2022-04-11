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22:53 (мск), источник: РБК

Медведев заявил, что Россия не закроется от мира в отместку «идиотам»

Россия не будет в отместку «идиотам» закрываться от мира, в том числе в области культуры. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

Он заверил, что никакой автаркии (система замкнутого воспроизводства сообщества с минимальной зависимостью от обмена с внешней средой — РБК) ожидать не следует.

«У нас насыщенная повестка со странами СНГ, БРИКС, Латинской Америки и Африки. В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут», — подчеркнул Медведев.

По его словам, для взаимодействия с этими странами открыты музеи современного искусства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Замглавы Совбеза России выразил уверенность, что власти и профильные организации помогут российским молодым представителям творческих профессий «не выпасть из международной обоймы».

Медведев также обвинил Европу в попытке присвоить картины из российских коллекций, которые с задержками возвращаются или не могут вернуться в страну из-за вызванных санкциями сложностей, и назвал эти страны «банальными ворюгами».

Он также напомнил, что сейчас многие европейцы «с клиническим удовольствием» предают анафеме Достоевского, Чехова, Шостаковича и Пушкина.

Миланский университет Бикокка в начале марта отменил курс лекций о Достоевском. Позже из-за реакции общественности решение было пересмотрено. В Баварской государственной опере объявили о прекращении сотрудничества с певицей Анной Нетребко и дирижером Валерием Гергиевым из-за их «недостаточного дистанцирования» от российских властей.

Вице-премьер правительства, министр культуры и национального наследия Польши Петр Глиньский, в свою очередь, заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

Он указал, что сейчас не время для русского балета, не сезон для постановок по Чехову или Пушкину, а также выступлений ансамбля им. Александрова.

Президент Владимир Путин заявил, что на Западе происходит дискриминация всего, что связано с Россией. Он сообщил об отмене концертов Чайковского, Шостаковича, Рахманинова и запрете книг, а также напомнил, что в последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии. Российский лидер подчеркнул, что представить такое в России невозможно, поскольку в стране нет места этнической нетерпимости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также осудил нападки на российских деятелей культуры на Западе. В пример он привел «увольнение дирижера за дружбу с [президентом Владимиром] Путиным» из Мюнхенской филармонии и «запрет на произведения [Федора] Достоевского» в одной из европейских стран.

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