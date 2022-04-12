Европол начал операцию по выявлению попадающих под антироссийские санкции активов

ГААГА, 11 апреля. /ТАСС/. Европейское полицейское агентство (Европол) начало в понедельник операцию «Оскар», основная цель которой заключается в том, чтобы помочь странам ЕС в выявлении активов, попадающих под антироссийские санкции. Об этом говорится в заявлении организации.
Операция, отметили в Европоле, проводится в сотрудничестве с членами ЕС, Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции (Евроюст) и Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны Frontex. Она продлится не менее года и будет включать в себя ряд отдельных расследований.
Цель операции «Оскар» будет заключаться в поддержке финансовых расследований, проводимых странами ЕС в отношении активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине. «Операция также направлена на поддержку уголовных расследований, проводимых государствами в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических ограничений», — добавили в Европоле.
Основная задача организации будет заключаться в том, чтобы способствовать сбору, обмену и анализу информации, обеспечивать координацию, оказывать техническую помощь и финансовую поддержку соответствующим национальным органам.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.