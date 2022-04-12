США заявили о праве Индии формулировать свою позицию по ситуации на Украине

«Индия должна сама определиться с подходами к этому вызову. Мы ведем консультации со всеми нашими союзниками и партнерами на тему последствий войны Путина, бедствий, которые причиняются народу Украины. Мы считаем важным, чтобы все страны, особенно обладающие рычагами влияния, добивались от Путина окончания войны», — отметил он.
Блинкен подчеркнул, что доволен весьма жесткими заявлениями властей Индии, касающимися гибели мирных жителей на Украине и призывами провести в связи с этим независимое расследование. Кроме того, американский госсекретарь поблагодарил Нью-Дели за предоставление Киеву масштабной гуманитарной помощи.
Ранее он заявил об угрозе продовольственной безопасности в мире из-за конфликта на Украине. Блинкен назвал проводимую Россией специальную военную операцию на Украине «атакой на основанный на правилах порядок», которого, по его мнению, придерживаются США и Индия.