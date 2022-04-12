В Иране озвучили четыре признака упадка США как сверхдержавы

Действия властей США всё ближе подводят Америку к упадку как сверхдержавы. Такое мнение высказал автор иранской газеты Kayhan Сэмане Акун.
«Изучение вопроса о грядущем закате Америки, по крайней мере как сверхдержавы, ведётся в научных сообществах не только Ирана, России и Китая, но даже и в самих США», — отметил он.
Как уточнил Акун, неудачи официального Вашингтона можно разделить на несколько пунктов, в которые входят военные — по его словам, Штаты «более не обладают той неоспоримой военной мощью, которая позволяла бы им реально влиять на ход событий в мире». Также выделяются политические аспекты — «в последнее время видно, что уже далеко не всё под их контролем даже в Европе» и санкционные — «этот инструмент перестал быть эффективным с учётом тех изменений, что произошли в мировой экономической системе».
При этом главным «врагом» Соединённых Штатов в качестве сверхдержавы, по мнению автора публикации, является неспособность признавать собственные ошибки и стремиться к адекватному восприятию реальности.
«Они использовали привычные инструменты своей политики для давления на противников, но делали это слишком часто, при этом не изобретая ничего нового», — добавил он, отметив, что именно это и подорвало позиции Соединённых Штатов.
Ранее обозреватель издания Geopolitika Зоран Метер назвал четыре ошибки США, за которые платит весь мир. Он уверен, что после окончания холодной войны ситуация для Америки могла сложиться более благоприятно, чем сейчас, и Штаты вынуждены идти ва-банк, чтобы сохранить существующий миропорядок.