Япония ввела дополнительные санкции против России

Среди физических лиц, активы которых замораживает Токио, — члены Государственной думы, в том числе Валерий Рашкин, Василий Пискарев, Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Ирина Яровая и другие. Из военнослужащих под санкции попали главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов, первый заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков и другие.
Среди организаций в список ограничительных мер включены АО «НПК “Техмаш”, Рязанское конструкторское бюро “Глобус”, Арзамасское научно-производственное предприятие “Темп-авиа”, государственное машиностроительное конструкторское бюро “Вымпел” имени Торопова и другие.
Также в перечень дополнительных санкций добавлены Сбербанк и Альфа-банк. Токио заморозит их активы и запретит с ними любые транзакции. Кроме того, вводится запрет на новые прямые инвестиции в Россию.
Как сообщает агентство Киодо со ссылкой на заявление главы министерства экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуды, с 19 апреля также устанавливается запрет на импорт некоторых видов древесины и машинного оборудования, а также алкоголя из России.
«Мы продолжим сотрудничество с международным сообществом, включая страны “Большой семерки”, и намерены предпринимать надлежащие меры», — сказал министр.
Россия начала 24 февраля военную операцию на Украине. В ответ Япония и западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.