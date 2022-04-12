Нехаммер рассказал о словах Путина «было бы хорошо» о конце операции

По словам Нехаммера, разговор с российским президентом не оставил «положительного впечатления в целом».
Глава австрийского правительства рассказал, что намерен продолжить переговоры с Путиным, а также собирается поговорить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, Путин «все еще доверяет мирным переговорам в Стамбуле». 29 марта в Турции состоялись очные переговоры российской и украинской делегаций по инициативе Эрдогана, по итогам которых Киев передал Москве письменные предложения по мирному договору. Личный контакт важен, убежден канцлер.
Путин и Нехаммер общались один на один. По данным газеты Kleine Zeitung, разговор продлился 1 час 15 минут. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сказал, что беседа Путина и Нехаммера была непродолжительной.
Канцлер стал первым главой правительства европейского государства, который с начала российской военной операции на Украине приехал в Москву, чтобы лично встретиться с Путиным.
Главное послание канцлера главе России касалось скорейшего прекращения огня, поскольку при данных обстоятельствах, по его мнению, «есть только проигравшие с обеих сторон», отмечает издание. Нехаммер назвал беседу с Путиным «очень жесткой и открытой».
Он также заявил, что причастные к «серьезным военным преступлениям в Буче и других местах» должны быть привлечены к ответственности. 9 апреля глава австрийского правительства встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве и посетил город Буча в Киевской области. В начале апреля украинские власти и западные СМИ, в частности Reuters и AFP, опубликовали фотографии и видео из Бучи с запечатленными на них телами. В российском Минобороны отвергают обвинения в причастности к убийствам, назвав опубликованные фото и видео провокацией.