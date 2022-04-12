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06:32 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко прибыл с визитом в Россию

МИНСК, 12 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию, передает агентство Белта.

Источник: © РИА Новости

«Белорусский борт номер один приземлился в аэропорту Благовещенска. У трапа самолета главу государства встречало руководство Амурской области и Благовещенска, а также прибывшие накануне члены белорусской делегации», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала пресс-служба белорусского президента, во время визита Лукашенко проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран посетят космодром «Восточный» в Амурской области, в возведении инфраструктуры которого планируется участие и белорусских специалистов. Главы государств ознакомятся с процессом строительства стартового комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.

По данным пресс-службы, на космодроме президенты в формате один на один обсудят актуальные вопросы в развитии двусторонних отношений, совместные меры по противодействию санкционному давлению со стороны коллективного Запада, обстановку в регионе и мире, события на Украине.

Согласно сообщению пресс-службы, во Владивостоке 13 апреля состоится встреча Лукашенко с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Главной темой переговоров станет сотрудничество Белоруссии с этим регионом России. Делегации обсудят реализацию существующих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент сделают на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.

Планируется, что Лукашенко также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае нескольких инфраструктурных и общественно-культурных проектов.

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