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06:53 (мск), источник: ТАСС

МЧС России доставило в Донбасс и на Украину почти 1,1 тыс. тонн гуманитарного груза

В состав груза вошли бутилированная вода, предметы первой необходимости, кровати, постельные принадлежности.

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Более 120 грузовиков МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую народные республики, а также на Украину 1,1 тыс. тонн гуманитарного груза. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ведомства.

«МЧС доставило в Донбасс и на Украину почти 1,1 тыс. тонн гуманитарного груза», — сказали в пресс-службе, добавив, что он был перевезен 17-ю автомобильными колоннами, в состав которых вошли 121 большегрузный автомобиль ведомства.

В МЧС отметили, что в состав груза вошли бутилированная вода, предметы первой необходимости, кровати, постельные принадлежности и вся необходимая продукция для первоочередного обеспечения жизнедеятельности нуждающегося населения. Также Донбасс и на Украину были доставлены стройматериалы для восстановления социально значимых объектов.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. Россия признала республики в соответствии с конституциями ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.

24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целями которой являются демилитаризация и денацификация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

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