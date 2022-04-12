«Молдовагаз» попросил «Газпром» расширить сроки урегулирования своей задолженности

«АО “Молдовагаз” направило в ПАО “Газпром” письменный запрос о продлении срока действия договоренностей, касающихся проведения аудита и подписания соглашения об урегулировании исторической задолженности», — написал глава предприятия.
Он пояснил, что согласно протоколу от 29 октября 2021 года, которое также подписал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, данное соглашение должно было быть подписано до 1 мая 2022 года.
Ранее Спыну объяснил, что республика готова согласовать график погашения задолженности только после аудита долга, который накопился на балансе российско-молдавского АО «Молдовагаз». Однако правительство Молдавии не смогло привлечь зарубежного аудитора в установленные сроки и просит дополнительное время.
В понедельник Спыну предположил, что подача газа в Молдавию может быть остановлена «Газпромом». При этом он заверил, что у страны есть альтернативные поставщики.
«Молдовагаз» был создан в 1999 году. Крупнейшим акционером компании является «Газпром», контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% — Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление «Газпрому».
Погашение долга за топливо и своевременные платежи были одними из главных условий, на которых «Газпром» согласился в октябре продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет. Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг «Молдовагаза» перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.