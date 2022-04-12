12:05 (мск), источник: Известия
Путин заявил о невозможности изолировать Россию
Россия не собирается изолироваться и ее изолировать невозможно. Об этом 12 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.
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Россия будет развивать собственные компетенции взамен того, что раньше могла покупать на доходы от продажи энергоносителей, заявил президент.
Ранее, 3 апреля, сценарий полной изоляции России исключил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это технологически невозможно в современном мире.
До этого, 5 марта, пресс-секретарь президента РФ отметил, что мир слишком большой, чтобы Европа и США могли изолировать Россию. По его словам, в мире много стран, которые более сбалансированно и иногда более разумно относятся к динамике развития отношений.
24 февраля Песков заявил, что Россия не может оказаться за железным занавесом. По словам представителя Кремля, у РФ могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но «с этими государствами проблемы возникали и до этого».
Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.
Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.