Единороссы внесли в Думу законопроект о внешнем управлении компаниями, ушедшими с рынка РФ

«“Единая Россия” внесла в Госдуму законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка. Его главная цель — защитить интересы россиян, сохранить рабочие места и поддержать экономику», — указано в сообщении.
Как пояснили в партии, инициатива «Единой России» коснется тех компаний, которые приняли решение об уходе с рынка РФ без очевидных экономических причин, «основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США, при этом их деятельность существенно влияла на стабильность экономики (например, если они являлись единственными поставщиками критически важных производств, выпускали товары первой необходимости или были градообразующими)».
«Решение по таким компаниям будет приниматься межведомственной комиссией при Минэкономразвития по предложениям других министерств и глав регионов. Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению будет назначаться только по решению суда», — добавили в пресс-службе единороссов.
При этом, согласно законопроекту, у иностранных собственников останется возможность возобновить работу в РФ или продать пакет акций. Таким образом, компании смогут не потерять свой бизнес, а работники получат гарантии дальнейшей занятости, уточнили в пресс-службе.