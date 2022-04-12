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16:00 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко призвал США «вспомнить лидера, который хотел изменить мир»

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 12 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США стоит обратить внимание на события недалекого прошлого, когда одна страна в Европе пыталась установить свой новый порядок, и напомнил, что «мы тогда победили».

Источник: © РИА Новости

«Когда-то в Европе был один крупный деятель, который в 30−40-е годы прошлого века тоже пытался установить свой новый порядок. Чем все это закончилось, мы хорошо знаем. Думаю, и в Вашингтоне пора вернуться в недалекое прошлое. Наши отцы, деды и прадеды тогда выстояли, в итоге победили. Победим и мы, как это бывало много раз за нашу общую тысячелетнюю историю», — сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, «мир уже никогда не будет прежним».

«Это правда. Тем, кто очень хотел бы вернуться назад, как они говорят, в комфортную для себя среду, можем сказать прямо: надо об этом забыть. Современный мир — жестокая борьба, столкновение цивилизационного масштаба. На Западе, кстати, никогда не питали на этот счет иллюзий», — добавил белорусский президент.

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