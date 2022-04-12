Лукашенко призвал США «вспомнить лидера, который хотел изменить мир»

«Когда-то в Европе был один крупный деятель, который в 30−40-е годы прошлого века тоже пытался установить свой новый порядок. Чем все это закончилось, мы хорошо знаем. Думаю, и в Вашингтоне пора вернуться в недалекое прошлое. Наши отцы, деды и прадеды тогда выстояли, в итоге победили. Победим и мы, как это бывало много раз за нашу общую тысячелетнюю историю», — сказал Лукашенко журналистам по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
По его словам, «мир уже никогда не будет прежним».
«Это правда. Тем, кто очень хотел бы вернуться назад, как они говорят, в комфортную для себя среду, можем сказать прямо: надо об этом забыть. Современный мир — жестокая борьба, столкновение цивилизационного масштаба. На Западе, кстати, никогда не питали на этот счет иллюзий», — добавил белорусский президент.