Путин назвал самым правильным решением разбюрокрачивание экономики

«Мы понимаем, что нам нужно дополнительные ресурсы выдвигать на поддержку отдельных отраслей, мы понимаем, что в складывающейся ситуации самое правильное решение — разбюрокрачивание экономики, создание условий роста для новых производств на базе вновь создаваемых логистических цепочек», — сказал Путин.
Президент отметил, что в связи с этим «очень рассчитывает» на рост малого и среднего бизнеса, «на инициативу, которая идет снизу, и на появление новых лидеров внутри России».
Говоря о складывающейся ситуации, Путин также заявил, что санкционный «блицкриг» западных стран против России не удался. «Тот “блицкриг”, на который рассчитывали наши недоброжелатели, он, конечно, не состоялся, это очевидно. Наша финансовая система, промышленность работают ритмично», — сказал он.