16:38 (мск), источник: © РИА Новости
В России продлят срок действия водительских прав, подлежащих замене
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых правилах действия водительских удостоверений в России.
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«Еще одно постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан, оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений, тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет», — сказал он на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики России.
Как поясняется в официальном Telegram-канале кабинета министров, изменение коснется прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года, их продлят автоматически.
Замена водительского удостоверения — процедура, обязательная каждые десять лет для всех без исключения автовладельцев. Это можно сделать раньше, если человек потерял документ, либо изменилось его состояние здоровья или фамилия. При этом пересдавать экзамены не требуется. Если у водителя удостоверение международного формата, то обновлять его нужно каждые три года.