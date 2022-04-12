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17:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил, что Украина отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры России и Украины идут тяжело из-за перемен позиции Киева. По его словам, переговоры в Стамбуле создали условия для дальнейшего обсуждения, однако после этого Россия «столкнулась с провокацией в Буче», а Украина отошла от стамбульских договоренностей.

Источник: РИА "Новости"

«Вышли на определенный уровень договоренностей в Стамбуле, которые заключались в том, что гарантии безопасности для Украины (а украинская сторона выговаривает себе очень жесткие гарантии безопасности) не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Затем, как вы видели, последовали наши действия по созданию условий для продолжения договорного процесса. Вместо этого мы столкнулись с провокацией в Буче, и, что самое главное, украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле. Теперь уже требования безопасности — это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей», — сказал он, отвечая на вопрос спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова на пресс-конференции.

Также президент сообщил, что ход военной операции российских войск на Украине будет зависеть от интенсивности боевых действий, а также потерь страны.

По его словам, задача российских войск — минимизировать их. «Мы будем идти ритмично и спокойно по тому плану, который был предложен», — заключил он.

Владимир Путин добавил, что «действия в определенных регионах Украины» были нужны для того, чтобы «сковать силы, нанести удар, разрушить военную инфраструктуру и создать условия» для военных действий в регионах Донбасса.

Президент России также заявил, что Буча — «такой же фейк, как был с химоружием в Сирии (речь идет об обвинениях Дамаска в использовании запрещенного оружия против вооруженной оппозиции, которые впоследствии не подтвердились, — “Ъ”)».

Сегодня, 12 апреля, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели переговоры на космодроме Восточный в Амурской области. В предыдущий раз лидеры двух стран встречались в Кремле 11 марта.

Олеся Павленко

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