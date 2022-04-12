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19:15 (мск), источник: Известия

Президент ФРГ заявил о невозможности нормальных отношений с Россией при Путине

Вернуться к нормальным отношениям с Россией при президентстве Владимира Путина невозможно, заявил 12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, события на Украине потребуют «еще в течение долгого времени нашу поддержку, нашу способность к обороне, нашу готовность нести ношу».

«Возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно», — сказал он на брифинге в Варшаве.

Политик также потребовал задокументировать и расследовать «военные преступления на Украине».

Ранее в этот день немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве «из-за его тесных связей с Россией».

Президент ФРГ намеревался посетить страну 13 апреля, но украинский лидер не стал встречаться с ним в Киеве. Позднее Штайнмайер подтвердил эти данные.

Также во вторник Путин заявил, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было.

15 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против населения Донбасса.

2 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков спрогнозировал, когда наступит время переоценки отношений России и Евросоюза и выхода в состояние диалога. По его словам, для этого необходимо, чтобы «европейцы протрезвели от американского бурбона» и задумались об общей цели по безопасности в Евразии.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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