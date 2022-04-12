Путин назвал санкции против космической отрасли попыткой сдержать развитие

Во время встречи Рогозин рассказал Путину о санкциях США, касающихся запчастей для российских ракет и российских предприятий.
«Просто это попытка сдержать развитие, вот и все», — сказал Путин.
После того как Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, США и Евросоюз сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли.
«Роскосмос» обратился к НАСА, Европейскому и Канадскому космическим агентствам с требованием принять меры, чтобы отменить ограничения, касающиеся российских предприятий РКЦ «Прогресс», «Российские космические системы» и головного института ЦНИИмаш.
По словам Рогозина, без этих трех организаций невозможно обсуждать безопасную эксплуатацию Международной космической станции (МКС).
Исходя из полученных ответов, партнеры не собираются отменять санкции, сообщал Рогозин. 11 апреля он рассказал РИА Новости, что в ближайшее время госкорпорация доложит Путину свою позицию о том, стоит ли продолжать сотрудничать с партнерами по МКС. Данный вопрос на днях обсуждался на набсовете госкорпорации.