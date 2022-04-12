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20:56 (мск), источник: © РИА Новости

Джонсон заплатил штраф и извинился за вечеринки во время локдауна

ЛОНДОН, 12 апр — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил соответствующий штраф, передает Sky News.

Источник: © РИА Новости

Ранее во вторник полиция Лондона сообщила, что решила выписать 50 штрафов по итогам расследования фактов нарушения санитарных правил во время локдауна в 2020 и 2021 годах в правительственных зданиях. Оповещения о штрафах получили в том числе Джонсон и министр финансов Британии Риши Сунак.

«Я заплатил штраф и приношу извинения», — сказал Джонсон.

На вопрос, уйдет ли он в отставку из-за штрафа, премьер-министр ответил: «Я хочу иметь возможность продолжать выполнять свой мандат и решать проблемы в стране».

В январе лондонская полиция начала расследование 12 собраний, во время которых могли быть нарушены санитарные нормы, введенные из-за COVID-19.

Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.

Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.

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