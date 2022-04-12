Таджикистан стягивает армию к границе с Киргизией, сообщили в Бишкеке

«Прекратив минометный обстрел кыргызских сел, начиная с 22.50 (19.50 мск — ред.) таджикская сторона периодически ведет огонь по военнослужащим Пограничной службы Госкомитета национальной безопасности Кыргызской Республики в местности Радар-1 Баткенского района Баткенской области. Помимо этого зафиксировано стягивание сил и средств таджикской стороной к месту инцидента», — говорится в сообщении.
Уточняется, что по состоянию на 23.15 (20.15 мск) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как напряженная.
«С целью координации действий подразделений (киргизской) Погранслужбы… и других силовых структур на месте находится директор службы… генерал-майор Уларбек Шаршеев. Пограничная служба… принимает все меры для стабилизации обстановки», — добавили в ведомстве.
Во вторник на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военнослужащими двух стран из-за того, что таджикский пограннаряд пересек линию рубежа. Сразу начались переговоры представителей двух стран, благодаря которым на короткое время удалось остановить огонь. Однако вскоре перестрелка возобновилась и длилась около 30 минут, также таджикские военные начали минометный обстрел киргизского села Достук. По предварительным данным киргизской стороны, в ходе перестрелки ранения получили по одному пограничнику с обеих сторон.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому — неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Прошлый крупный инцидент с применением оружия произошел в конце января. Боестолкновения между пограничниками, начавшиеся из-за перекрытия таджикистанцами киргизской дороги, длились в течение нескольких часов. Перемирия удалось достичь только после переговоров представителей двух стран. В ходе конфликта пострадали более 30 человек с обеих сторон.