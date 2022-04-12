Минобороны сообщило о подготовке Киевом провокации в городе Ирпень

«Киевские власти под патронажем стран коллективного Запада во главе с США продолжают сбор псевдодоказательств виновности России. С этой целью в Ирпене с 06:00 12 апреля до 09:00 15 апреля вводится комендантский час и полная блокада города, при этом въезд в данный период будет разрешен только представителям силовых структур и “непонятным” волонтерам», — сказал генерал.
По его словам, достоверно установлено, что этот период «будет использован Киевом для проведения провокации с организацией циничных постановочных съемок и дальнейшим раскручиванием фейка западными СМИ».
Начальник НЦУО добавил, Минобороны заранее предупреждает об этих действиях Украины «так называемый цивилизованный Запад».
Он заявил, что киевский режим в очередной раз показывает свою истинную преступную сущность, а также полное пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права.