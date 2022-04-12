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22:17 (мск), источник: Московский комсомолец

Политолог Екатерина Шульман покинула Россию

По ее словам, сейчас она находится в Германии как стипендиат фонда Роберта Боша.

Источник: РИА "Новости"

«Это не бессрочное мероприятие, оно вполне ограниченное своими временными сроками», — заявила Шульман.

Она подчеркнула, что ее пребывание в Германии — рабочее.

Также Шульман отметила, что не собирается «изображать из себя большую жертву репрессий, чем есть на самом деле». И подчеркнула, что с ней «ничего подобного не случилось», поэтому на этот статус эмигранта она не претендует.

В одном из недавних интервью блогеру Илье Варламову Шульман говорила, что не исключает для себя возможности уехать из страны, но на тот момент, как следовало из ее слов, конкретных планов у нее не было.

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