00:38 (мск), источник: © РИА Новости
В Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морпехов, заявил Кадыров
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе.
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«Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские группировки разбиваются одна за другой, не знают, что делать с ранеными, не понимают, куда обращаться и что делать дальше, «ведь сопротивление бесполезно, а боевых сил практически не осталось». Он добавил, что действуют только отдельные малочисленные группы, которые «почему-то боятся выйти с белым флагом к российским войскам».
«Не стоит бояться. Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию», — добавил Кадыров.
Он добавил, что в недрах «Азовстали» сейчас находится около 200 раненых, которые не могут получить медицинскую помощь. Кадыров подчеркнул, что для них будет лучше закончить противостояние и вернуться домой.
«Обращаюсь к тем, кто еще отсиживается в подвалах и тоннелях комбината: вы знаете, что мы обращаемся с пленными по-человечески. Выходите! Подумайте о своих и чужих семьях, как это сделали сегодня более тысячи морпехов», — отметил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.