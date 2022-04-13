Зеленский предложил обменять Виктора Медведчука на украинских пленных

По словам Владимира Зеленского, Виктора Медведчука задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в ходе спецоперации. Информацию о задержании позднее подтвердил «Ъ» один из близких к господину Медведчуку членов ОПЗЖ. В Кремле назвали преждевременной информацию о задержании.
«Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность», — сказал президент Украины.
Виктор Медведчук — кум президента России Владимира Путина (приходится крестным отцом дочери украинского политика). На Украине ему предъявили ряд обвинений, в том числе по статье о госизмене, по которой ему грозит пожизненное заключение. Он находился под домашним арестом с 13 мая 2021 года.
В феврале текущего года МВД Украины сообщило о бегстве господина Медведчука из-под домашнего ареста. В марте суд арестовал его заочно.