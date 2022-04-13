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01:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский предложил обменять Виктора Медведчука на украинских пленных

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном обращении к нации предложил обменять главу политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Господин Медведчук несколько часов назад был задержан.

Источник: AFP 2022

По словам Владимира Зеленского, Виктора Медведчука задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в ходе спецоперации. Информацию о задержании позднее подтвердил «Ъ» один из близких к господину Медведчуку членов ОПЗЖ. В Кремле назвали преждевременной информацию о задержании.

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«Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность», — сказал президент Украины.

Виктор Медведчук — кум президента России Владимира Путина (приходится крестным отцом дочери украинского политика). На Украине ему предъявили ряд обвинений, в том числе по статье о госизмене, по которой ему грозит пожизненное заключение. Он находился под домашним арестом с 13 мая 2021 года.

В феврале текущего года МВД Украины сообщило о бегстве господина Медведчука из-под домашнего ареста. В марте суд арестовал его заочно.

Ксения Аскерова

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