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09:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Японии предложили присоединиться к оборонному альянсу AUKUS

Австралия, Великобритания и США предлагают Японии присоединиться к своему трехстороннему оборонному альянсу (AUKUS), созданному осенью 2021 года, сообщает газета Sankei. По ее данным, входящие в AUKUS страны заинтересованы в использовании технологических возможностей Токио в создании гиперзвукового оружия.

Источник: AP 2022

Неназванные чиновники рассказали газете, что Австралия, Великобритания и США пока неофициально предложили Японии стать членом AUKUS. Создатели альянса могли бы использовать возможности Токио для разработки средств радиоэлектронной борьбы, а также для совместной работы в областях кибернетики, искусственного интеллекта, квантовых технологий.

По данным Sankei, в правительстве Японии есть сторонники вступления в AUKUS, которые убеждены, что эта структура поможет в «противодействии Китаю». Но есть и те, кто считает, что лучше ограничиться развитием двусторонних отношений с США, Великобританией и Австралией в отдельных сферах.

О создании AUKUS было объявлено в сентябре 2021 года. Его название образовано по составу участников: Australia, United Kingdom, United States. Заявленной целью альянса было обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В апреле 2022 года США, Великобритания и Австралия договорились разрабатывать гиперзвуковое оружие.

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