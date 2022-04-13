Японии предложили присоединиться к оборонному альянсу AUKUS

Неназванные чиновники рассказали газете, что Австралия, Великобритания и США пока неофициально предложили Японии стать членом AUKUS. Создатели альянса могли бы использовать возможности Токио для разработки средств радиоэлектронной борьбы, а также для совместной работы в областях кибернетики, искусственного интеллекта, квантовых технологий.
По данным Sankei, в правительстве Японии есть сторонники вступления в AUKUS, которые убеждены, что эта структура поможет в «противодействии Китаю». Но есть и те, кто считает, что лучше ограничиться развитием двусторонних отношений с США, Великобританией и Австралией в отдельных сферах.
О создании AUKUS было объявлено в сентябре 2021 года. Его название образовано по составу участников: Australia, United Kingdom, United States. Заявленной целью альянса было обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. В апреле 2022 года США, Великобритания и Австралия договорились разрабатывать гиперзвуковое оружие.