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09:58 (мск), источник: ТАСС

Вертолеты ВС РФ уничтожили огневые позиции ПВО и бронетехники ВСУ

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Минобороны опубликовало кадры действий группы ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники ВСУ.

«Группа ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н, Ка-52 выполняла задачи по поддержке наземной группировки войск, когда по ведущему вертолету была выпущена ракета зенитного ракетного комплекса “Бук” ВСУ. По команде ведущего экипажа ведомые нанесли ракетный удар по обнаруженному месту пуска, уничтожив пусковую установку и расчет комплекса ПВО», — говорится в комментариях ведомства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что также в ходе выполнения полетного задания экипажи армейской авиации уничтожили управляемыми ракетами бронетехнику ВСУ, замаскированную и скрытую в лесистой местности.

В Минобороны отметили, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

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