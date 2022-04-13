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10:28 (мск), источник: РБК

Минобороны назвало число сдавшихся в Мариуполе украинских морпехов

В Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих Украины, среди них 162 офицера, сообщило Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Это совпадает с оценкой, которую минувшей ночью дал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он в ночь на 13 апреля говорил, что сдались около тысячи морпехов. 8 апреля Кадыров оценивал, что Вооруженные силы России взяли под контроль 98% территории Мариуполя.

Материал дополняется.

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