10:28 (мск), источник: РБК
Минобороны назвало число сдавшихся в Мариуполе украинских морпехов
В Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих Украины, среди них 162 офицера, сообщило Минобороны России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Это совпадает с оценкой, которую минувшей ночью дал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он в ночь на 13 апреля говорил, что сдались около тысячи морпехов. 8 апреля Кадыров оценивал, что Вооруженные силы России взяли под контроль 98% территории Мариуполя.
Материал дополняется.