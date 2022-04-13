13:22 (мск), источник: РБК
Байден объяснил рост цен на бензин в США действиями Путина
В марте годовая инфляция в США поднялась до 8,5% — рекорд с 1981 года.
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Рост цен на бензин в США в марте во многом связан с действиями президента России Владимира Путина, заявил президент Джо Байден во время выступления на заводе по производству этанола компании Poet в штате Айова, передает Bloomberg.
«Мы видели в сегодняшних данных по инфляции: 70% роста цен в марте произошло из-за повышения цен на бензин Путиным», — подчеркнул президент США.
Байден добавил, что летом этого года разрешит увеличить продажи бензина с более высоким содержанием этанола, чтобы снизить цены на топливо. Такой шаг «не решит всех наших проблем», признал он, но может помочь некоторым американцам. В администрации Байдена уточнили, что решение Байдена может привести к снижению цен на 10 центов за галлон (3,78 литра. — РБК).
В марте годовая инфляция в США достигла 8,5%, тогда как месяцем ранее — в феврале — она составляла 7,9%. Этот показатель стал рекордным с декабря 1981 года. Основной вклад в инфляцию внес бензин, однако выросли цены также на овощи, мясо и молочные продукты.
Посольство России в США ранее заявляло, что Вашингтон пытается заработать политические очки за счет русофобии, чтобы оправдать собственные провалы в решении внутриамериканских проблем. Дипмиссия отреагировала на новость о том, что американская администрация начала привлекать популярных блогеров из TikTok, чтобы те распространяли тезис, согласно которому ответственность за рост цен на энергоносители в Соединенных Штатах лежит на России.
Настоящей причиной топливного кризиса, считают в посольстве, служит рекордная для США инфляция — «необеспеченные триллионные финвливания в экономику, а также санкционные войны против неугодных государств».
«Россия — надежный поставщик энергоресурсов, доказавший это десятилетиями взаимовыгодного партнерства со всеми государствами мира», — отметили дипломаты, подчеркнув, что решение отказаться от поставок российских энергоносителей приняли именно США.
США анонсировали эмбарго на поставки российских нефти и газа немногим более месяца назад — 8 марта, Байден подписал закон об эмбарго 9 апреля. 8 марта розничная стоимость галлона нефти в США побила рекорд, подорожав до $4,17. Прежний рекорд равнялся $4,11 за галлон, его установили около 14 лет назад — летом 2008 года.