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13:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Макрон не стал называть события на Украине геноцидом

Русские и украинцы — братья, а вооруженный конфликт на Украине — это безумие, уверен президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что при оценке действий российских военных стоит быть осторожнее с терминами, включая слово «геноцид».

Источник: Reuters

«Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы. Русские и украинцы — братские народы. То, что происходит, — это безумие, это возвращение к войне в Европе. Но я в то же время смотрю на факты, я хочу максимально попытаться остановить эту войну и восстановить мир», — сказал Макрон в эфире телеканала France 2 (перевод по «РИА Новости»). Так он ответил на вопрос, можно ли назвать геноцидом происходящие на Украине события, в частности в Мариуполе.

Ранее президент США Джо Байден назвал военный конфликт на Украине геноцидом. «Да, я назвал это геноцидом, поскольку становится все яснее, что Путин просто-напросто пытается уничтожить даже саму идею того, чтобы иметь возможность быть украинцем», — сказал Байден во время выступления перед публикой в штате Айова.

Сегодня, 13 апреля, Макрон сообщил, что в ближайшие дни намерен провести очередной разговор с Владимиром Путиным. Также он намерен переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На текущей неделе президент Франции заявил о готовности посетить Киев, если его визит принесет пользу и поможет наладить диалог между президентами России и Украины. Эмманюэль Макрон рассказал, что общение с российским президентом всегда носит откровенный характер.

Дарья Эрозбек

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