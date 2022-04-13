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14:02 (мск), источник: Life.ru

Матвиенко: В России нет паники из-за санкций

По словам спикера Совета Федерации, Правительство РФ работает очень слаженно, организованно, быстро и чётко, минимизируя последствия антироссийских рестрикций.

В России понимают глубину наложенных санкций, однако паники и растерянности нет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, отчёт премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме и выступление в Совфеде первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова убедительно показали отсутствие каких-либо панических настроений. Парламентарии понимают, что ситуация дальше может усугубляться, однако при этом будут приниматься дополнительные меры для стабилизации экономики и минимизации вреда.

«И правительство работает очень слаженно, работает организованно, быстро, чётко… Есть понимание глубины санкций и ограничений, наложенных на нашу страну», — сказала Матвиенко в ходе заседания.

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