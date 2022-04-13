Путин: отказ Запада от сотрудничества ударил по жителям Европы и США

Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.
Владимир Путинпрезидент России (цитата по «РИА Новости»)
По его словам, Россия может увеличить внутреннее потребление и переработку энергоресурсов, а также перенаправить их по другим направлениям. «Для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Что касается российской нефти, газа, угля — мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку угля, а также нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны», — отметил президент.
Он добавил, что для решения такой задачи используются все имеющиеся возможности, в том числе развитие транспортных коридоров, таких как железнодорожный северный широтный ход.
Министры иностранных дел стран Евросоюза 11 апреля не смогли договориться об общеевропейском эмбарго на импорт российских нефти и газа. Газета El Pais сообщила со ссылкой на дипломатический источник, что ЕС может ввести такие санкции, но дать возможность закупать российские энергоносители странам с большой зависимостью от них. В марте США ввели запрет на импорт российских энергоносителей, к концу года это планирует сделать и Великобритания. Ранее BP, Shell и Exxon Mobil объявили о прекращении работы в России и выходе из совместных предприятий с российскими компаниями.