СФ одобрил штрафы за отождествление СССР и Германии во Второй мировой войне

Как следует из документа, правонарушением считается публичное отождествление целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих Советского Союза с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и ее союзников, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме Третьего рейха и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.
Для граждан устанавливается административный штраф в размере от тысячи до двух тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, юридическим лицам — от десяти до 50 тысяч.
Повторное нарушение будет караться: для граждан — штрафом от 2,5 до пяти тысяч рублей или арестом до 15 суток; для должностных лиц — штрафом от пяти до 20 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от шести месяцев до года; для юридических лиц — штрафом от 50 до 100 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.