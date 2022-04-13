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14:31 (мск), источник: © РИА Новости

СФ одобрил штрафы за отождествление СССР и Германии во Второй мировой войне

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о наказании за отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Источник: © РИА Новости

Как следует из документа, правонарушением считается публичное отождествление целей, решений и действий руководства, командования и военнослужащих Советского Союза с целями, решениями и действиями руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и ее союзников, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме Третьего рейха и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Для граждан устанавливается административный штраф в размере от тысячи до двух тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, юридическим лицам — от десяти до 50 тысяч.

Повторное нарушение будет караться: для граждан — штрафом от 2,5 до пяти тысяч рублей или арестом до 15 суток; для должностных лиц — штрафом от пяти до 20 тысяч рублей или дисквалификацией на срок от шести месяцев до года; для юридических лиц — штрафом от 50 до 100 тысяч рублей или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

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