Лукашенко заявил, что Путин «остановил все коронавирусы в мире»

«Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Лукашенко заявил, что «белорусский путь» оказался правильным и сейчас востребован во всех странах мира. На протяжении всей пандемии в республике ни разу не вводили локдаун. В октябре прошлого года в стране ввели масочный режим, однако уже в декабре отменили все коронавирусные ограничения.
«У нас (в Белоруссии) все хорошо. Мы скоро разберемся в коронавирусе и оценим и плюсы, и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей около 8 тысяч было всего», — пояснил белорусский президент.
За последние сутки в Белоруссии выявили 307 пациентов с COVID-19, передает агентство БелТА. Всего с начала пандемии в республике, по официальным данным, зарегистрировали 970750 инфицированных, 6882 пациентов умерли. В России за последние сутки положительный тест на коронавирус получили 11754 человек.