Названы малоизвестные факты о Николае Пржевальском12 апреля — это не только День космонавтики, но и день рождения великого русского путешественника и исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского
Фоторепортажи
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
11Пламенная борьба: как во Франции спасают виноградники
14:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко заявил, что Путин «остановил все коронавирусы в мире»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Путина «молодцом» за то, что тот «прекратил все коронавирусы в мире» благодаря военной спецоперации на Украине. Также он считает, что стратегия его страны в пандемию была правильной.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«Вчера Путину говорю: слушай, ты молодец — война войной, но ты мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Лукашенко заявил, что «белорусский путь» оказался правильным и сейчас востребован во всех странах мира. На протяжении всей пандемии в республике ни разу не вводили локдаун. В октябре прошлого года в стране ввели масочный режим, однако уже в декабре отменили все коронавирусные ограничения.

«У нас (в Белоруссии) все хорошо. Мы скоро разберемся в коронавирусе и оценим и плюсы, и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей около 8 тысяч было всего», — пояснил белорусский президент.

За последние сутки в Белоруссии выявили 307 пациентов с COVID-19, передает агентство БелТА. Всего с начала пандемии в республике, по официальным данным, зарегистрировали 970750 инфицированных, 6882 пациентов умерли. В России за последние сутки положительный тест на коронавирус получили 11754 человек.

Дарья Эрозбек

 Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ
Россияне не могут пройти медкомиссию для получения оружия
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь