Ученые создали гигантскую карту подводных лесов Предполагается, что карта станет эффективным инструментом отслеживания состояния этих подводных областей, поглощающих большие объемы углекислого газа
Фоторепортажи
9Пожар на нефтебазе в Белгороде
8Полет Гагарина в цифрах
15:53 (мск), источник: © РИА Новости

В Кремле прокомментировали возможность обмена Медведчука

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не гражданин России, а иностранный политический деятель, в Кремле не знают, хочет ли он участия России в разрешении ситуации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность его обмена.

Источник: РИА "Новости"

«Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве: Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасквильной в отношении него ситуации», — сказал Песков журналистам.

Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании по поручению Владимира Зеленского Медведчука, об исчезновении которого еще в конце февраля сообщала украинская прокуратура. Позже Зеленский предложил России обменять политика на попавших в плен украинцев. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков не исключил, что Медведчука могли задержать более месяца назад и все это время политик находился в качестве заложника.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Кадыров опубликовал видео боев на заводе 'Азовсталь'
Что Зеленский предложил Москве
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь