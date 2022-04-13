В Кремле внимательно наблюдают за деятельностью AUKUS, заявил Песков

«Мы очень внимательно за этими процессами наблюдаем, подобные альянсы не являются инклюзивными, и судя по позиционированным целям и задачам, они, конечно, приводят к формированию таких узких междусобойчиков, которые вряд ли могут и должны становиться широкой платформой для обеспечения стабильности и безопасности такого огромного региона», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают информацию о том, что Япония получила приглашение в оборонный альянс АУКУС (AUKUS — США, Великобритания и Австралия) и как вхождение Японии в этот альянс может повлиять на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее японская газета «Санкэй» сообщила, что Япония неофициально получила приглашение для участия в оборонном альянсе США, Британии и Австралии AUKUS, о создании которого было объявлено в сентябре прошлого года. Согласно сведениям издания, государство получило такие приглашения от каждой страны-участника альянса. Страны AUKUS заинтересованы в партнерстве с Японией, так как при разработке гиперзвукового оружия и средств радиоэлектронной борьбы может быть использован высокий технологический потенциал Японии в таких областях, как киберпространство, квантовые технологии, искусственный интеллект и других.