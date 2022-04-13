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17:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Ле Пен пообещала в случае победы добиться «стратегического сближения» НАТО с Россией

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что, если она выиграет в выборах, то Франция выйдет из объединенного военного командования НАТО. Ле Пен также собирается предложить НАТО «осуществить стратегическое сближение с Россией» после того, когда закончится военный конфликт на Украине.

Источник: Reuters

«Я хочу, чтобы Франция покинула объединенное военное командование НАТО. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы наши войска подчинялись командованию НАТО или европейскому командованию», — сказала Марин Ле Пен на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Однако, по ее словам, страна не откажется от статьи пять о взаимной защите между членами альянса.

Также она пообещала продолжать поставки оборонительного оружия Украине и поддержку в вопросах разведки.

В июле 1966 года Франция вышла из военной организации НАТО, но осталась участницей политической структуры организации. В 2009 году страна вернулась в военные структуры альянса.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. По его итогам во второй тур, который назначен на 24 апреля, вышли Марин Ле Пен, получив 23,15% голосов, и действующий президент страны Эмманюэль Макрон с 27,84%. Согласно опросам, лидирует в гонке Макрон с 51% до 54% голосов.

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Олеся Павленко

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