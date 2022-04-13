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18:32 (мск), источник: Известия

МИД РФ прокомментировал предложение Зеленского обменять Медведчука

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 13 апреля назвала крайне опасной тенденцией предложение президента Украины Владимира Зеленского обменять главу украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на пленных.

Источник: Reuters

«Считаем такую тенденцию крайне опасной, учитывая, что в стране очень много оппозиционно настроенных политиков, общественных деятелей», — сказала она.

Накануне президент Украины в соцсетях опубликовал фото мужчины в наручниках, похожего на Медведчука. По словам украинского лидера, задержали оппозиционера сотрудники Службы безопасности Украины. На следующий день Зеленский предложил России обмен Медведчука на украинских пленных.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Медведчук не является гражданином России, не имеет никакого отношения к специальной операции, а Кремль не знает, хочет ли сам политик какого-то участия России в разрешении этой ситуации.

В то же время супруга Медведчука Оксана Марченко записала видеообращение к Зеленскому с призывом немедленно освободить политика.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о государственной измене. Суд отправил его под домашний арест. 27 февраля появилась информация о том, что политик сбежал из-под домашнего ареста. Ее подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Однако адвокат Медведчука Лариса Чередниченко опровергла эти сообщения. По ее словам, Медведчук не совершал побег — он был эвакуирован в безопасное место в Киеве из-за поступавших в его адрес угроз со стороны радикальных националистических группировок.

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