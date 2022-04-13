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18:51 (мск), источник: © РИА Новости

Вена, Берлин и Будапешт выступили против эмбарго на российский газ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире CNN.

Источник: Reuters

«Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ <…> С другой стороны, Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу», — сказал он.

По словам канцлера, Еврокомиссия и Совет ЕС уже обсуждают запрет поставок нефти, но газ — это отдельный вопрос, так как от него зависит промышленность разных стран.

Вы знаете, Европейский Союз решил, что мы должны пытаться сделать все, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, Австрия тоже этого хочет, безусловно. Но сейчас это невозможно. Потребуется время.
Карл Нехаммер
канцлер Австрии

Канцлер Австрии 11 апреля побывал в Москве и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в закрытом от прессы режиме. Позже глава оппозиционной Австрийской партии свободы Херберт Кикль упрекнул Нехаммера в том, что тот не затронул тему энергоснабжения.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых антироссийских санкциях. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие страны объявили о заморозке российских активов — около 300 миллиардов долларов.

В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающих переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.

Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.

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