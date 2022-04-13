Вена, Берлин и Будапешт выступили против эмбарго на российский газ

«Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ <…> С другой стороны, Австрия на стороне других стран — членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу», — сказал он.
По словам канцлера, Еврокомиссия и Совет ЕС уже обсуждают запрет поставок нефти, но газ — это отдельный вопрос, так как от него зависит промышленность разных стран.
Вы знаете, Европейский Союз решил, что мы должны пытаться сделать все, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, Австрия тоже этого хочет, безусловно. Но сейчас это невозможно. Потребуется время.
Карл Нехаммерканцлер Австрии
Канцлер Австрии 11 апреля побывал в Москве и провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в закрытом от прессы режиме. Позже глава оппозиционной Австрийской партии свободы Херберт Кикль упрекнул Нехаммера в том, что тот не затронул тему энергоснабжения.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых антироссийских санкциях. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие страны объявили о заморозке российских активов — около 300 миллиардов долларов.
В ответ Россия ограничила вывод капитала и продажу российских ценных бумаг иностранными контрагентами. Кроме того, президент Владимир Путин подписал указ, предусматривающих переход на рубли в расчетах за газ для недружественных стран.
Санкционное давление на Москву уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав рост цен на топливо и продукты.