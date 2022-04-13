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19:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Захарова подтвердила продолжение переговоров России и Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что переговоры России и Украины продолжаются в онлайн-формате. Она также обвинила Киев в затягивании переговорного процесса и заявила, что Украина должна «честно сказать своим гражданам, что они не собираются идти путем переговоров».

Источник: РИА "Новости"

По словам Захаровой, на повестке переговоров вопросы о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе, восстановление статуса русского языка, признание независимости ДНР и ЛНР и территориальной принадлежности Крыма.

Мария Захарова также обвинила Украину в «затягивании переговоров», и назвала их действия «наступательной дипломатией».

«Каждый раз, в ходе каждых переговоров мы видели, как украинская сторона просто выкидывает коленца, придумывает несуществующее, отвергает реальное. Это все то, что она называла, я имею в виду сейчас киевский режим, украинскую сторону, наглой, наступательной дипломатией», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

В последний раз очные переговоры России и Украины прошли в конце марта в Стамбуле. В качестве жеста доброй воли Россия решила отвести войска с Киевского и Черниговского направлений. После этого, по заверению российских властей, Киев изменил свою позицию и отказался не распространять гарантии своей безопасности на Крым и Донбасс. 12 апреля президент России Владимир Путин сказал, что после Бучи переговоры зашли в тупик.

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