20:19 (мск), источник: ТАСС
МО РФ пообещало ударить по военным объектам в Киеве, если ВСУ продолжат попытки диверсий
Как заявили в ведомстве, российская армия до сих пор от этого воздерживалась.
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — сказал Конашенков.