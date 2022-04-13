Торговый порт в Мариуполе полностью освободили от боевиков «Азова»

«В городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования “Азов” морской торговый порт», — сказал он.
Освобождены также все заложники, которых «азовцы» удерживали на судах, в том числе иностранных, подчеркнул Конашенков.
«Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов “Азова” блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», — добавил генерал-майор.
Мариуполь был окружен 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода «Азовсталь», где укрываются значительная часть националистического полка «Азов», против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.