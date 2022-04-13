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20:21 (мск), источник: © РИА Новости

Торговый порт в Мариуполе полностью освободили от боевиков «Азова»

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Морской торговый порт Мариуполя полностью освободили от боевиков «Азова», заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«В городе Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацистского формирования “Азов” морской торговый порт», — сказал он.

Освобождены также все заложники, которых «азовцы» удерживали на судах, в том числе иностранных, подчеркнул Конашенков.

«Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов “Азова” блокированы и лишены возможности вырваться из окружения», — добавил генерал-майор.

Мариуполь был окружен 7 марта, с тех пор идет зачистка города. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода «Азовсталь», где укрываются значительная часть националистического полка «Азов», против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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