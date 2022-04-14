Матвиенко удивилась, что в России «даже гвозди» импортные

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что для нее стал открытием тот факт, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Об этом она заявила в ходе заседания верхней палаты парламента.
Так председатель отреагировала на слова сенатора Эдуарда Росселя, который поднял тему импортозамещения.
Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну [откуда идет импорт] — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла.
Матвиенко предложила дать соответствующее поручения малому и среднему бизнесу.
В 2020 году импортные гвозди в Россию завозили два главных поставщика — это Белоруссия и Китай. Они поставляли в страну по 84,3 и 10,7% от общего объема импорта. Еще 2,1% импорта гвоздей приходилось на продукцию из Финляндии, доля других государств составляла примерно 2,9%.
В самой России гвозди производят Вяртсильский метизный завод (ВМЗ) в Сортовале (Карелия), Магнитогорский метизно-калибровочный завод (ММК-МЕТИЗ), Волгоградский канатный завод холдинга «Северсталь» и другие компании.
На фоне введения санкций западными странами поставки товаров в Россию приостановили многие зарубежные компании. Кроме того, из-за дефицита компонентов компания АвтоВАЗ, которая производит отечественные автомобили Lada, перевела своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.
Власти обещали оказать поддержку отечественным производителям, чтобы ускорить импортозамещение в некоторых отраслях. В частности, субсидирование обещали компаниям, работающим в области фармацевтики. Власти считают, что это поможет снизить зависимость российского рынка от импортируемых лекарств.
В свою очередь, российский предприниматель Олег Дерипаска предостерег компании от назначения «начальников по импортозамещению». По его словам, они должны не создавать такие условные должности, а ориентироваться исключительно на потребности бизнеса.