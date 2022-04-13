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21:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Байден объявил о новой военной помощи Украине на $800 млн

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-служба Белого дома, беседа длилась около часа. Во время нее господин Байден сообщил о новом пакете военной помощи Украине в размере $800 млн.

Источник: Reuters

«Этот новый пакет помощи будет содержать многие из уже предоставленных нами высокоэффективных систем вооружений и новые возможности, приспособленные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, Россия предпримет на востоке Украины. Эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов», — говорится в сообщении Белого дома.

6 апреля американский президент Джо Байден выделил $100 млн на военную помощь Украине. 7 апреля Сенат США одобрил проект закона о «ленд-лизе» для Украины, который призван упростить поставки вооружений в страну. За последние два месяца США поставили Украине вооружений на $2 млрд. Проект бюджета США на следующий год предусматривает выделение $682 млн на поддержку Украины.

Анастасия Ларина

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