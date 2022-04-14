Названы малоизвестные факты о Николае Пржевальском12 апреля — это не только День космонавтики, но и день рождения великого русского путешественника и исследователя Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского
Фоторепортажи
29Скончался Владимир Жириновский
11Взрывная волна
06:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Bloomberg: Еврокомиссия считает нарушением санкций ЕС оплату за газ в рублях

Еврокомиссия представила странам-участницам анализ указа президента России Владимира Путина об оплате газа из России в рублях и предупредила о том, что его выполнение нарушит санкции против РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Источник: AP 2022

Как следует из предварительного юридического анализа комиссии, указ президента России изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. Собеседник агентства пояснил, что новая процедура позволит передать «полный контроль российскому государству» в отношении того, «когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств». Это также позволит Москве регулировать обменный курс в своих интересах.

Кроме прочего, данный механизм позволит нарушать ограничительные меры, принятые ЕС против России после ввода российских войск на Украину 24 февраля, сообщил собеседник агентства.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа в рубли для «48 недружественных стран», в соответствии с которым компании должны переводить плату за газ в евро на специальный счет Газпромбанка. Затем банк будет конвертировать валюту в рубли на Мосбирже. Франция и Германия отказались закупать газ по такой схеме. В Венгрии и Словакии заявили, что не считают такую схему нарушением санкций.

Ксения Аскерова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ
Россия пригрозила уничтожать конвои НАТО
Военная операция на Украине
Путин: Украина отошла от договоренностей в Стамбуле, переговоры в тупике
У берегов Крыма фрегат Черноморского флота уничтожил украинский «Байрактар»
Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокаций с гибелью людей
В Минобороны России прокомментировали удар «Точкой-У» по Краматорску
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь