Bloomberg: Еврокомиссия считает нарушением санкций ЕС оплату за газ в рублях

Как следует из предварительного юридического анализа комиссии, указ президента России изменяет процедуру и создает новую правовую ситуацию. Собеседник агентства пояснил, что новая процедура позволит передать «полный контроль российскому государству» в отношении того, «когда сделка будет завершена и в какой момент покупатель будет освобожден от обязательств». Это также позволит Москве регулировать обменный курс в своих интересах.
Кроме прочего, данный механизм позволит нарушать ограничительные меры, принятые ЕС против России после ввода российских войск на Украину 24 февраля, сообщил собеседник агентства.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа в рубли для «48 недружественных стран», в соответствии с которым компании должны переводить плату за газ в евро на специальный счет Газпромбанка. Затем банк будет конвертировать валюту в рубли на Мосбирже. Франция и Германия отказались закупать газ по такой схеме. В Венгрии и Словакии заявили, что не считают такую схему нарушением санкций.